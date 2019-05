FazCorus festeja aniversário com concerto

No próximo dia 4 de maio, pelas 21.30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, subirá ao palco o Coro Misto e Juvenil da Associação Cultural FazCorus para um concerto de comemoração do seu quarto aniversário.



Este concerto é dirigido pelo diretor artístico e Maestro Filipe Ingressos na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e no Posto dos Correios.