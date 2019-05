Almeirim bem representado no Tejo Cup

Os representantes de Almeirim no Tejo Cup 2019 tiveram sortes diferentes no último dia do torneio. A equipa de sub-14 venceu o torneio e a de sub-13 não foi além do sexto lugar.



A equipa Silgar de sub-14 ganhou na final por 1-0 e no apuramento do 5.º e 6.º lugares, o Restaurante a Grelha perdeu por 2-1.



O Complexo do Bonito foi, uma vez mais, palco da final do Torneio Tejo Cup que este ano teve como patrono Luisão.



O Tejo Cup 2019 envolveu cerca de 200 jogadores, em 12 seleções, de um universo de 1200 atletas, nas categorias Sub-13 e Sub-14, considerado a Festa do Futebol Juvenil.