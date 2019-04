Tigres: Só falta um ponto para rebentar foguetes

O Hóquei Clubes Os Tigres venceu, este sábado, por 6-5 frente ao Murches e ficou a um ponto da subida à 1.ª Divisão.



“Jogo incaracterístico, no qual facilitámos em quase todos os momentos do jogo. Apesar de tudo, estivemos quase sempre na frente do marcador, apenas concedemos igualdades e no final das contas vencemos de forma justa por 5-6, num jogo em que fomos demasiado perdulários e egoístas”, revelou o técnico em declarações a O ALMEIRINENSE.



Depois deste jogo da ronda 24, ainda faltam dois jogos para terminar a Zona Sul da 2ª Divisão e “estamos a um ponto de concretizarmos o nosso objetivo”, lembra André Luís.



“Mas como referi anteriormente queremos seis pontos nas duas finais que temos pela frente. A próxima final será diante do Sintra, no dia 11 de Abril de 2019 às 21h, na nossa casa e é importante que o Alfredo Bento Calado receba a presença do maior número de almeirinenses possível, com os Ultras Almeirim à cabeça, que têm sido incansáveis, para ultrapassarmos mais um adversário de grande valor”, conclui o técnico.