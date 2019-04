Dois dos jogadores mais emblemáticos do Fazendense, Fábio “Nitra”, e “Licá”, despediram-se do futebol este domingo, 28 de abril, no Complexo Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim, em jogo com o Samora Correia.

Os atletas revelaram à Almeirinense TV os melhores e os piores momentos das suas carreiras e contam como se sentiram na despedida no seu campo.