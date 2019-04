Inês Henriques madrinha nos “novos” 20 kms

A Associação 20kms de Almeirim dá conta que Inês Henriques vai ser a madrinha da prova este ano.



“É co enorme satisfação por poder contar com a disponibilidade de Inês Henriques ao deixar o seu nome ligado à história dos 20kms de Almeirim como madrinha da prova em 2019. O nosso muito obrigado”, destaca Domingos Martins

A Associação 20 kms de Almeirim já abriu as inscrições para a 33.ª edição dos Vinte Quilómetros de Almeirim que se realiza no dia 27 de outubro e para este ano há uma nova prova com 10 kms.

Este ano, para além do percurso habitual de 20 km, com travessia pela ponte D. Luís, e da Mini (5 km), haverá ainda um percurso de 10 kms.

“Como é hábito temos, também, a nossa equipa, dedicada e experiente, que tudo fará para bem acolher quem quiser desfrutar de um dia especial de desporto e convívio, na “Capital da Sopa de Pedra”, sublinha a organização.



Inscrições/ Informações em: https://20kmsalmeirim.pt/