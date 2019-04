CIMLT inaugurou Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

Decorreu esta sexta-feira, 12 de abril, a cerimónia oficial de inauguração do primeiro Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM) em Portugal. O evento decorreu nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), em Santarém.

O Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), integrado no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIE LT), consiste num autocarro transformado, no qual serão desenvolvidas atividades e experiências inovadoras, planificadas e dinamizadas pelos Professores, tendo como público alvo crianças e jovens do pré-escolar ao ensino secundário. O Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens CTEM irá circular pelos 19 Agrupamentos de Escolas integrados no PIICIE LT.

Neste laboratório de aprendizagem, os alunos irão encontrar diversas áreas de trabalho, tais como ciências, robótica, fabricação digital – impressora3D, drones, mecânica, realidade aumentada, entre outras. Através da experimentação pretende-se fomentar a inovação e criatividade, aliando as tecnologias às ciências.



Deste modo, pretende-se incentivar as aprendizagens por meio de experiências práticas e promover o desenvolvimento de capacidades para o século XXI, tais como pensamento crítico, criatividade, colaboração, resolução de problemas, comunicação, responsabilidade, autoconfiança, literacia digital e empreendedorismo.