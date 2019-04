Diogo Neves nos melhores jogadores do ano em Itália

A revista Mondo Hockey TV anunciou a lista de jogadores mais valiosos Mvp “ElKing”, dedicado ao melhor jogador do campeonato de hóquei da série A1 e nessa lista restrita há um jogador almeirinense: Diogo Neves.

A votação foi organizada por Enrico Giovannelli, disponível no canal 16 da Dt of Tuscany (quinta-feira às 22h10) e com votações no site da Federação Italiana de Rodas Esportivas (Fisr).

A primeira edição de 2018-2019 foi ganha pelo atacante do Sarzana Danilo Matias Rampulla Velasquez, que marcou 710 pontos, o segundo lugar foi para Alessandro Verona, de Wasken Lodi, com 690 pontos, e Lucas Martinez del Breganze, com 440 pontos, em terceiro. Em oitavo surge o Almeirinense Diogo Neves com 110 pontos.