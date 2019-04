Projeto “Kelembra” 2019 na Escola Moinho de Vento

Os alunos da Escola Moinho de Vento participaram, na passada quarta-feira, dia 3 de abril, no projeto “Kelembra” do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal.

Este ano as sessões do Projeto foram realizadas na Escola Moinho de Vento, em Almeirim, com duas turmas do 3º ano do 1º ciclo (3º AMV e 3º BMV).

Participaram cerca de 40 crianças, em três sessões, cujas atividades procuraram alertar as crianças para a doença de Alzheimer e para a importância das relações, afetos e laços familiares.

A sessão final contou com a exposição dos desenhos elaborados pelas crianças e que ilustraram a doença; a exposição de uma tela alusiva à história do livro “O Pequeno Elefante Memo”, bem como, a oferta de um certificado de participação e lápis de carvão com borracha em formato de elefante. Por último, houve um lanche com todos os presentes, com um bolo decorado a rigor.

A partir daquele que é um livro da Associação Alzheimer Portugal, que conta a história do pequeno Elefante Memo e da sua avó Kelembra, a qual, aos poucos começa a perder a memória, tem sido possível ao Núcleo do Ribatejo desenvolver este Projeto com as crianças do concelho de Almeirim.

A essência deste projeto é de prevenção, informação, sensibilização e de desconstrução de crenças sobre a doença, de forma a que no futuro estas crianças cuidem das pessoas com demência com afeto, sensibilidade e compaixão.

O Projeto “A Kelembra Esqueceu” só tem sido possível com a colaboração de diversas pessoas e entidades, aos quais a Associação Alzheimer Portugal agradece reconhecidamente.

“O nosso agradecimento ao Agrupamento de Escolas de Almeirim e ao Município de Almeirim, cujo apoio e colaboração têm sido fulcrais. A colaboração das Professoras Vera Teixeira e Maria Rosário Alvarenga merece igualmente o nosso agradecimento, que foi reconhecido pelo Núcleo do Ribatejo com a oferta de uma pequena lembrança. A participação daquela que já é a Avó do Projeto, a Sr.ª D. Joana Fernandes da USAL, foi também imprescindível. Uma palavra também especial à Gráfica JJ Artes Gráficas, pelo design dos certificados de participação, e à CRIAL pela confeção do bolo”, sublinha o Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal.

“Porque somos determinados e sonhadores, sonhamos voltar a concretizar o Projeto “A Kelembra Esqueceu” em 2020!”, conclui a organização.