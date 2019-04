Alunos de Almeirim recebem formação em Suporte Básico de Vida (Com fotos)

Decorreu na manhã de segunda-feira, 1 de Abril, uma formação de Suporte Básico de Vida, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, destinada aos Alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, com a colaboração da Unidade de Cuidados do Centro de Saúde (UCC), do ACES da Lezíria, do INEM e os Bombeiros Voluntários de Almeirim.

O Mass Training em SBV, dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Almeirim e Alpiarça, formou nesta área 559 jovens do 6º, 7º e 8º anos letivos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, através de formação certificada pelo INEM, juntando cerca de 52 formadores reconhecidos e provenientes de diversas unidades e/ou instituições de saúde.

Este que foi o maior Mass Training em SBV realizado na região de Lisboa e Vale do Tejo e um dos maiores a nível nacional, num único momento formativo, constituiu-se como um momento de aprendizagem e treino supervisionado na área de intervenção dos primeiros socorros, inserida no Eixo Estratégico “Ambiente Escolar e Saúde” do Programa Nacional de Saúde Escolar 2015, sendo possível verificar no decorrer da atividade a constante atenção e motivação dos jovens, que se encontravam divididos em 46 grupos de cerca de 12 alunos cada.