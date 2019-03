“As minhas notas a Matemática rondam os 19 valores”

João Domingos vai participar na na Final Nacional das XXXVII Olimpíadas Portuguesas de Matemática depois do magnifico desempenho, nas eliminatórias. O João frequenta a turma B do 12.º ano da Escola Secundária de Almeirim e irá disputar a final na categoria B, de 4 a 7 de abril, em Setúbal.



Já tinha participado em olimpíadas anteriores?

Desde o 3º ano, que eu participo em grande parte das edições anuais das olimpíadas. Contudo, o ano passado foi a primeira vez que cheguei à fase regional .

O que te levou a participar nas Olimpíadas da matemática?

A principal razão para participar é o facto de eu achar o tipo de problemas comuns muito interessantes e de adorar o sentimento que se tem quando se faz luz e todo o problema passa a fazer sentido e a resposta quase que se materializa do nada.

Como foi a preparação para este evento?

Este tipo de prova não é algo para qual alguém se pode preparar. Devido à extrema abrangência de temas, a única forma de preparação possível seria tentar resolver provas anteriores (algo que pessoalmente não fiz).

Qual é a razão para gostar de matemática?

Até onde sei, sempre tive esta paixão e é algo difícil de descrever porquê, da mesma forma que toda a gente gosta de música, eu tenho este gosto pela matemática.

Estava à espera de chegar à final?

Para ser sincero: não. Apesar de a fase regional ter corrido relativamente bem, nunca pensava que iria passar à final.

Foram muito difíceis as provas até aqui?

Pessoalmente, não achei as provas muito complexas até agora. Apesar de alguns problemas terem sido mais frustrantes que outros, o grau de dificuldade não era muito elevado.

Se ganhar, o que vais fazer com o prémio?

Tendo em conta que não estão disponíveis informações acerca da natureza do prémio, não posso saber o que irei fazer com ele nessa eventualidade. No entanto, devido ao facto de este ano vir a acabar o ensino secundário e (se tudo correr bem) no próximo entrar para o ensino superior, presumo que possa vir a utilizá-lo com esse propósito.

A quem o vai dedicar?

Independentemente do resultado da final, já quero agradecer muitíssimo a todos os professores que me motivaram ao longo dos anos e que incentivaram este interesse pela matemática mas acho que a pessoa que mais me influenciou foi o meu pai. Desde pequeno que eu tenho esta paixão e, apenas com a ajuda e inspiração que ele me trouxe, foi possível chegar a este ponto.

Qual é o objetivo para a final? E Como acha que vai ser a final em Setúbal?

Como qualquer um dos participantes, eu tenho apenas um objetivo: divertir-me. Se eu não gostasse deste tipo de prova, certamente não estaria tão empolgado como estou. Ganhar é um possível bónus a adicionar a esta experiência.

Que notas costuma tirar a matemática?

Ultimamente, as minhas notas a esta disciplina rondam os 19 valores.

Alguma vez copiou ou usou cábulas para um teste de matemática?

Que me lembre não. Acho que nunca achei necessário esse tipo de ajuda (para além do facto de que cábulas para matemática serem algo ou inútil ou impossível de fazer).

O que fará após as olimpíadas?

Depois de voltar a casa, tenho intenção de continuar a trabalhar para acabar este ano da melhor forma possível pois, para entrar no curso que quero, vai ser necessário trabalhar até à data dos exames.