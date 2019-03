Sopa da Pedra Solidária para mais de um milhar

No próximo sábado, dia 23 de março, o Mercado de Algés recebe pelo 4º ano um evento solidário no âmbito de “Os Sabores de Portugal” e pelo segundo ano consecutivo Almeirim vai estar presente. O evento solidário conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e de Almeirim.

No ano passado a Confraria de Almeirim em parceria com o Mercado de Algés confecionou 1000 litros de sopa da pedra, e no próximo dia 23, a Confraria de Almeirim e mais 30 voluntários irão distribuir Sopa da Pedra para os mais necessitados e tentar superar os 1000 litros de sopa alcançados no ano passado.



Este evento tem como objetivo doar as refeições a instituições de apoio que posteriormente as distribuem na região de Oeiras.

A sopa será confecionada no Mercado de Algés e contará com o apoio e animação do rancho do concelho de Almeirim.

De 21 de março a 14 de abril, o programa “Os Sabores de Portugal” proporcionará aos visitantes do Mercado de Algés, várias iniciativas, como workshops, showcoockings, atuações ao vivo, concerto do Toy no primeiro dia e ainda um stand up comedy “A Pipoca Mais Doce” no dia 11 de abril.

A entrada é gratuita e o Mercado de Algés estará aberto entre as 10h e a 24h, exceto às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, que fecha às 2h da manhã.