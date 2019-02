Marianos, Paço dos Negros, Benfica, Fazendas, Raposa e Almeirim recebem sessões de esclarecimento

O Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Almeirim vai organização um conjunto de sessões de esclarecimento descentralizadas sobre as regras de prevenção contra incêndios florestais.

A primeira é já no 25 de fevereiro às 19h em Marianos, na escola de Marianos, e às 21h em Paço dos Negros, na Associação C. Desportiva. Depois, a 26 de fevereiro às 19h em Benfica do Ribatejo, na Junta de Freguesia, e às 21h em Fazendas de Almeirim, no Centro Cultural e termina a 27 de fevereiro às 19h em Raposa, na Junta de Freguesia, e às 21h em Almeirim, no Salão Nobre.

“Proteja os seus bens e não coloque os seus vizinhos em perigo” é o slogan desta campanha.

Recorde-se que a Lei nº71/2018 do Orçamento de Estado para 2019 determina as regras para limpeza de terrenos florestais e gestão de combustíveis junto de edifícios.



A importância de acautelar a limpeza da sua propriedade e manter limpas as zonas circundantes às suas construções pode fazer a diferença entre a harmonia e o desastre.