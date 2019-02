Aos três anos só queria brincar com bolas e agora já marca pela seleção nacional

Margarida Caniço, atleta de Fazendas de Almeirim, que começou a jogar futebol no Footkart (passando depois por U. Almeirim, Fazendense, Ouriense) e agora atua no Sporting foi uma das atletas escolhidas para a seleção nacional de sub-16. Margarida fez, no dia 8 fevereiro, 16 anos e joga na equipa B e nas Juniores. No Campeonato Nacional de Juniores já tem 22 golos marcados.

Susana Bravo chamou 20 jogadoras para a competição que começou a 13 e terminou este domingo, 18 de fevereiro, em Vila Real de Santo António, defrontando as congéneres da Alemanha, Escócia e Holanda.

Margarida Caniço à direita

O ALMEIRINENSE foi à procura de conhecer melhor as raízes de Margarida e a mãe contou ao nosso jornal que “desde que começou a andar teve sem­pre a bola consigo, talvez derivado aos meus sobrinhos terem bolas. Nunca, mas nunca teve, nem olhou para bone­cas: só bolas e carros”.

