Falcoaria da Quinta do casal Branco entre os 30 melhores vinhos de Portugal

A mais experiente e conhecedora equipa de provadores existente em Portugal avaliou, durante um ano, milhares de vinhos, de todas as regiões, estilos e segmentos de preço. Aqueles que a equipa considera os melhores ficam consubstanciados no Top 30.



O Grande Reserva Falcoaria da Quinta do Casal Branco aparece no TOP 30 com a avaliação de 18 estrelas.

Publicidade

Avaliação da equipa de especialistas

O primeiro Grande Reserva da casa tem uvas de vinhas muito velhas de Alicante Bouschet e Syrah de vinha mais jovem Pisado a pés em lagar, com 18 meses de estágio em barrica Ainda bastante fechado, mas muito complexo, com sugestões de alcatrão, borracha, ameixa preta, balsâmicos, profundo na fruta negra e nas notas da barrica, muito bem integradas Enorme estrutura de taninos de grande classe, polidos e envolvidos pelo corpo volumoso, tudo bastante impressivo Um tinto requintado e cheio, com muito para crescer na garrafa.