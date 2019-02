Confira as classificações das Escolas de Almeirim e Fazendas

As escolas do concelho de Almeirim alcançaram classificações bastante diferentes em termos de ranking. No que diz respeito aos exames nacionais de 9.º ano, o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim posiciona-se no 269 lugar entre as 1204 escolas do Universo estudado (somente foram consideradas escolas onde se realizaram pelo menos 50 exames nacionais). Ficando assim as entre 23% melhores escolas do País no Ensino Básico. Por sua vez, o Agrupamento de Escolas de Almeirim fica sensivelmente a meio do ranking, respectivamente no 661 lugar.

Comparativamente com os Concelhos envolventes é de enaltecer o resultado alcançado pela escola das Fazendas de Almeirim pelo ranking geral alcançado e pelo ranking de sucesso onde alcançou um patamar manifestamente positivo, 127 lugar a nível nacional.



No que diz respeito aos exames nacionais de 12 ano, o Agrupamento de Escolas de Almeirim ficou, também, sensivelmente a meio do ranking nacional (317 lugar em 624 escolas do Universo).



É do conhecimento público que são dados numéricos/estatísticos que refletem médias/sucesso mas que em última análise são indicadores da realidade que os nossos alunos têm ao prosseguirem estudos no Ensino Secundário ou no Ensino Universitário. Sendo certo que a desigualdade entre o Ensino Privado e Público é gritante não nos podemos alhear dos resultados.resultados.



É também importante dar relevo que os estabelecimentos de ensino de acordo com o seu tipo de ensino saberem analisar e reflectir sobre os dados atendendo à sua realidade e ao meio em que estão inseridos.

Os dados são divulgados nos Rankings do PÚBLICO/Católica Porto Business School para as escolas do ensino básico e secundário.