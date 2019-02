Não há soluções, há caminhos: 13 fevereiro

Conta-nos o Evangelho que Cristo via os ricos dar esmolas, e eram só os restos do que lhes sobrava… Mas ele viu também uma pobre viúva abrir a bolsa e dar do que tinha para comer. E disse: “Esta deu mais do que todos os outros juntos. Eles despejaram sobras, mas ela partilhou a própria vida.” É essa forma sublime de partilha, própria dos pobres, que precisamos de aprender e cultivar.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.