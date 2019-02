Já começou a obra do Crematório de Almeirim

Iniciaram esta quarta-feira, 13 de fevereiro, os trabalhos da obra do Crematório de Almeirim. A obra, com um custo de cerca de 400 mil euros vai ser assumida e paga pela Câmara de Almeirim, mas a gestão vai ficar a cargo da Junta local que já tem neste momento a gestão do cemitério.

A localização do novo equipamento vai ficar à entrada do cemitério, do lado direito. “Se tudo decorrer como previsto no verão este equipamento estará a funcionar”, referiu o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.