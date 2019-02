Jante em Almeirim no Dia de São Valentim e leve uma flor

É já amanhã que se celebra um dos dias mais românticos do calendário: o “Dia dos Namorados”, e a Câmara Municipal de Almeirim informa vai voltar a proporcionar, numa parceria, uma oferta rica e variada, sempre com “um mimo”, para que se sinta bem e queira voltar a Almeirim.

Depois do sucesso da iniciativa da oferta das rosas, iniciada em 2015, a Câmara Municipal de Almeirim vai vol­tar a oferecer a flores nos restaurantes que aderirem à iniciativa “Comer nos Restaurantes do Concelho”.

Marque na sua agenda. Dia 14 de feve­reiro, faça uma visita a Almeirim.

O Dia dos Namorados, em alguns países chamado Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares, é o dia de demonstrar afeição entre ami­gos. Sendo comum a troca de cartões e presentes com o símbolo de um coração, tais como as tradicionais caixas de bombons. Em Portugal, assim como em muitos outros países, comemora­-se no dia 14 de Fevereiro. No Brasil, por exemplo, a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo António de Lisboa, conhecido pela fama de “Santo Casamenteiro”.