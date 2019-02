Reconciliação: Bernardo Gomes a um passo de voltar ao UFCA

Bernardo Gomes já se despediu dos colegas de equipa do Marinhais e pode em breve voltar ao U. Almeirim isto depois de resolvidas as divergências que existiam com o treinador Mário Nélson. O guarda-redes pode mesmo começar a treinar no U. Almeirim nos próximos dias.



Em dezembro de 2018, em declarações a O ALMEIRINENSE as divergências foram tornada públicas quando ajudou a eliminar o U. Almeirim da Taça dor Ribatejo.



Nessa altura: “Também para demonstrar as pessoas que não estou “acabado” como muitos pensam , também foi mais especial para dar uma resposta ao actual treinador do U. Almeirim porque que não poderia continuar no clube devido a minha situação profissional”, detalhou o guarda-redes.