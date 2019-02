Atleta de Paço dos Negros vence trail e acaba com a polémica criada na internet

Miguel Ângelo venceu, no dia 10 fevereiro, o Poiares Trail 2019 na categoria de trail longo, em Vila Nova de Poiares. O atleta que chegou a destacar-se no BTT é natural de Paço dos Negros, representa a equipa Trilho Perdido Eventos/Imporlux, venceu a prova de 32 quilómetros com o tempo de 2:51:03 entre mais de 500 atletas participantes.



Em declarações O ALMEIRINENSE, Miguel diz que mudou da bicicleta para a corrida “principalmente pela diferença de orçamentos, porque o BTT é um desporto muito caro. Uma boa bicicleta ultrapassa facilmente os 2500€”, explica.



Sobre este primeiro lugar, Miguel assume que não e fácil expressar-se: “Apanhei-me a mim próprio de surpresa. Se fosse para apostar, nunca apostava em mim próprio porque na ultima prova, apesar de ganhar no meu escalão, sub-23, perdi 30min para o 1° lugar geral.”



Depois desta conquista inesperada foi partilhada uma publicação no facebook do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, a solicitar apoio para Miguel Angêlo. Pedro Ribeiro justificou que não era atribuído apoio porque estava inscrito num clube fora do concelho. Ainda assim gerou-se uma polémica com vários comentários e o post até desapareceu do mural pessoal de Pedro Ribeiro.



O atleta explicou a O ALMEIRINENSE que “não estou num clube do concelho de Almeirim, nem fui convidado para o trail, porque na secção de Atletismo dos 20KM o João Fulgêncio chegou a falar comigo para fazer provas de estrada, pista. Expliquei-lhe os motivos porque não aceitaria, pois os meus objetivos não passavam por aí. Surgiram-me alguns convites de clubes fora do concelho e acabei por escolher o Trilho Perdidos Eventos/Imporlux pelos amigos que tenho do passado, não pelas melhores condições.”