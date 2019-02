Almeirinense a caminho do mundial na África do Sul

A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva vai iniciar através da sua Área de Mar a participação nos Jogos Mundiais de Pesca Desportiva – África do Sul 2019 e há um atleta almeirinense na comitiva: José Evangelista.

Em simultâneo vão decorrer 36º Campeonato do Mundo de Seniores, 27º Campeonato do Mundo de Senhoras e 3º Campeonato do Mundo de Masters, até 16 de fevereiro.

Publicidade

Igualmente a representação da Área de Água Doce nestes Jogos Mundiais estará ao cuidado das modalidades de Feeder, modalidade onde participa José Evangelista, Achigã Embarcado e Carpas com a sua partida prevista para o dia 7 de Fevereiro. Participarão no 9º Campeonato do Mundo de Feeder, 15º Campeonato do Mundo de Achigã Embarcado e 21º Campeonato do Mundo de Carpas.

Feeder é modalidade que utiliza gaiolas para engodar.