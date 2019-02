Não há soluções, há caminhos: 6 fevereiro

“Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos.” Esta afirmação de Jesus é inquietante. É fácil de entender que muitos que têm sucesso neste mundo à custa do poder, do orgulho e da corrupção, no “ranking” do reino dos Céus vêm muito cá para baixo. Mas será o cristianismo um mundo ao contrário? Não, claro que não. O cristianismo é outro mundo, o da verdade e da justiça! Mas também é o direito do que está do avesso.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS