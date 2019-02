Almeirim em peso maior feira europeia dedicada às frutas e aos hortícolas

Já arrancou, em Berlim, a maior feira europeia dedicada às frutas e aos hortícolas. São esperados mais de 78 mil visitantes de 130 países na Fruit Logistica, que termina dia 8 de fevereiro.



No certame participam 3200 expositores oriundos de 90 países, incluindo Portugal e o concelho de Almeirim que representam toda a cadeia de valor de produtos frescos.



Almeirim está representado com Gonçalo Andrade, Portugal Fresh Associação para a promoção de frutas e também a Quinta da Alorna que fará em Berlim um showcooking.

Este ano, a feira conta com mais um pavilhão, dedicado à área das máquinas e de tecnologia, um segmento que tem crescido de ano para ano e que passa a ocupar cinco pavilhões da Fruit Logistica.



No dia 28 de fevereiro será também conhecido o grande vencedor da competição “Fruit Logistica Innovation Award”.



Na foto está o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, GSA, Ministro da Agricultura FDR Capoulas Santos e administrador de compras do LIDL Portugal que tem parceria com a Portugal Fresh para a exportação.