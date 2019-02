“Tumor está morto”: Jovem recupera do cancro

Depois da intervenção cirurgica a que foi sujeito, João já fez uma biópsia e “o tumor detectado em outubro está morto”, avançam amigos da família.



Se tudo decorrer como previsto, o jovem almeirinense vai estar internado em Espanha até dia 7 de fevereiro.



No final do ano foi diagnosticado um Osteossarcoma no fémur esquerdo de um jovem de 16 anos do concelho. Dadas as limitações dos tratamentos praticados em Portugal, a solução foi recorrer a uma clínica estrangeira. O prognóstico era bastante favorável à cura total do João, mas precisava da vossa ajuda, pois os custos dos tratamentos superavam em muito as capacidades financeiras da família do jovem.



O Jovem contínua a precisar de ajuda e a população deve continuar mobilizada nas iniciativas que estão programadas.