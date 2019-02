O regresso de João Salgueiro

O cavaleiro João Salgueiro vai voltar às arenas a 6 de Abril na praça de toiros da Chamusca no Festival Taurino que abre as comemorações do centenário da praça, avança o Farpas Blogue.



Afastado das lides há alguns anos, João Salgueiro regressou em 2016, mas toureou apenas duas corridas, uma no Campo Pequeno e a outra em Almeirim, onde deu a alternativa a seu filho, João Salgueiro da Costa.



O bloge especializado acrescenta ainda que o festival de 6 de Abril na Chamusca, segundo fonte próxima da comissão organizadora, deverá ter cartel formado por dois cavaleiros e quatro matadores, estando certas as presenças dos espanhóis Francisco Rivera Ordoñez e Morante de la Puebla e muito provavelmente também de “El Cid”. Nas pegas, estarão os dois grupos da terra, os Amadores da Chamusca e os Amadores do Aposento da Chamusca.