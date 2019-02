Batutando na Cultura #25

Nesta edição, vou falar de uma tradição em que eu próprio participava: O Cantar das Janeiras. Cantar as Janeiras é uma tradição de Portugal, que consiste no cantar de canções pelas ruas. Estas eram cantadas por grupos de pessoas, anunciando o nascimento de Jesus e desejando feliz Ano Novo. A tradição consistia em grupos de amigos ou vizinhos que se juntavam, com ou sem instrumentos. Depois do grupo feito, e de distribuídas as letras e os instrumentos, começava a caminhada. No fim da canção entoada numa casa, o grupo esperava que os donos da mesma oferecessem as janeiras: castanhas, nozes, maçãs, chouriço, morcela, etc. No final das janeiras oferecidas, o grupo entoava uma canção em forma de agradecimento. No fim da caminhada, reuniam-se e dividiam o que tinham angariado, ou então, comiam todos juntos aquilo que tinham recebido. Esta é mais uma das tradições que promovia o convívio. As músicas utilizadas eram, por norma, já conhecidas, embora a letra fosse diferente em cada terra. Eram músicas simples, habitualmente à volta de quadras simples que louvavam o Menino Jesus, Nossa Senhora, São José e os moradores que contribuíam. Havia também algumas quadras insultuosas para os moradores que não ofereciam nada. Hoje, são, na maioria das vezes, donativos em dinheiro. Esta é uma tradição que tem início em janeiro e se estende até dia 6, dia de Reis. Hoje em dia, as ditas janeiras são mantidas por grupos, como ranchos folclóricos, que prolongam o cantar das Janeiras durante todo o mês.É também um modo de muitas instituições angariarem algum dinheiro e ao mesmo tempo ser um tempo de festa e alegria pelas ruas das nossas terras. “Ouvir, Ler e Ver, uma forma de nos cultivarmos”, by Filipe Costa.