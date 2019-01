Piscinas requalificadas de uma só vez

Foi aprovado, por unanimidade, na reunião de Câmara desta segunda-feira, dia 28 janeiro, o lançamento do concurso público para a requalificação (2ª fase) das Piscinas Municipais e respetivo pedido de autorização para empréstimo. O concurso vai ser lançado por 630 mil euros.



Estava previsto, que as obras fossem feitas em duas fazes: uma par dar uma nova imagem exterior, com novos rebocos e pinturas, alteração das condições da entrada e recepção das piscinas, melhoria nos balneários e da zona de assistência e uma outra para a colocação de uma pala de protecção, também com preocupações energéticas, na parte traseira do equipamento na zona da piscina descoberta. A autarquia decidiu juntar tudo e fazer de uma só vez.



As obras deverão ser feitas no verão deste ano.