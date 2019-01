Faixas encomendadas na fábrica: “Uma vitória de uns miúdos fantásticos”

O Footkart sagrou-se, este fim de semana, Campeão Distrital Futebol 9, pela segunda vez consecutiva, ao vencer na Escola Agrária a Associação Académica de Santarém por 4 -0. Quando ainda faltam disputar duas jornadas para o término do Campeonato Distrital de Futebol 9 a Geração 2006 do Footkart, dirigida por Pedro Silva, alcança o seu terceiro Campeonato (Sub-10 e Sub-11 em futebol 7 e Infantis em futebol 9) demonstrado claramente a todos a sua superioridade nos últimos anos.



“Uma vitória de uns miúdos fantásticos que fazem do querer e do trabalho. Duas armas para o sucesso. Dedico a todas as pessoas que acompanham esta equipa e principalmente às três pessoas que são privadas da minha presença em prol deste grupo de meninos fantásticos: Mariana, Afonso e Inês”, disse Pedro Silva.