Comece a estruturar os seus investimentos com o apoio da NERSANT

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, como é seu apanágio, sensibilizou as empresas da região para conhecer o seu apoio ao tecido empresarial para o ano de 2019. Nas sessões de esclarecimento, as empresas participantes ficaram a saber que este será um ano de excelentes apoios ao seu desenvolvimento.

As empresas da região do Ribatejo podem, com o apoio da NERSANT, começar a estruturar os seus investimentos para o próximo ano. A Associação Empresarial da Região de Santarém tem, este ano, diversos apoios disponíveis para as empresas que alavancam a sua competitividade, em diversas áreas.

Nas sessões de apresentação de projetos realizados a meio de janeiro em diversas localizações do distrito, a NERSANT apresentou os seus projetos ao nível da inovação e desenvolvimento tecnológico, nomeadamente a sua Bolsa de Patentes e Tecnologias, disponível para consulta por parte das empresas da região, o Vale Economia Circular, com avisos abertos para o Centro e Alentejo, o Concurso de Inovação Empresarial, bem como outras ações de capacitação de empresas para a inovação, tais como a realização de seis workshops temáticos que abordarão a propriedade intelectual, o licenciamento de tecnologias, a gestão da inovação, entre outros.

No âmbito do empreendedorismo, a NERSANT prossegue o seu apoio à criação de empresas da região, realizando mercados de financiamento para empresas recém-criadas e apoiando a elaboração de candidaturas ao Vale Incubação, para empresas até 1 ano de atividade. Dispõe ainda da Bolsa de Mentores, a qual os empresários da região podem integrar para apoiar os novos empresários a dinamizar os seus negócios.

Quanto à cooperação empresarial, uma nova iniciativa vai surgir na região do Ribatejo. Trata-se da realização de um Encontro de Negócios ClubNERSANT – Compre no Ribatejo, que pretende desenvolver as ligações comerciais entre as empresas da região.

Uma das áreas com maior apoio apresentada nas sessões de esclarecimento dinamizadas pela NERSANT, foi a área de internacionalização. Neste âmbito, a NERSANT informou que, para apoiar a exportação das empresas da região, vão realizar-se dezenas de ações, entre elas missões empresariais – Cabo Verde, França, Marrocos, Moçambique, Canadá, Luxemburgo, S. Tomé e Príncipe, Gana, Costa do Marfim e Vietname são alguns dos mercados a abordar – mostras promocionais externas no Canadá, Luxemburgo, República Checa, Bélgica (Bruxelas) e Brasil e ainda ações promocionais em feiras e eventos internacionais, tais como a SIAL Toronto (Canadá), Portugal Expo (Luxemburgo), Feira Midest Paris, CONECO – International Building Fair (Eslováquia), Feira Buildings NY Trade Show (Nova Iorque, Estados Unidos da América), e Forum Middle East Investment Summit (Dubai, Emirados Árabes Unidos).

Para além das ações em solo externo, a NERSANT prevê a realização de missões inversas, ou seja, a receção de delegações de empresas estrangeiras, com a presença de importantes importadores. Os mercados a receber são Argélia, Emirados Árabes Unidos, Panamá, República Dominicana, Ucrânia, Noruega, Canadá, Alemanha, Japão, Dinamarca, Azerbaijão, Estados Unidos da América, Peru, Taiwan, Vietname, Bélgica, Holanda, Polónia e República Checa.

Para além disso, a associação vai realizar também dois eventos internacionais em solo Ribatejo: Agribusiness, previsto para junho e o NERSANT Business, que se realiza em outubro, e está também a apoiar as candidaturas de empresas ao Vale Internacionalização.

No eixo Financiamento PME, existem também projetos disponíveis para alavancar a competitividade das empresas do Ribatejo. São eles o PPEC Ribatejo, projeto financiado pela ERSE na área da eficiência energética e o Ribatejo Inov Fin, que pretende promover a inovação, a literacia e qualificação financeira e o acesso a novos modelos de financiamento das empresas da região.

Disponível também está a Formação Modular Certificada, que dispõe de ações financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português em áreas como Desenvolvimento pessoal/Comportamental, Línguas, Comércio/vendas, Marketing, Logística, Contabilidade e fiscalidade, Gestão, Secretariado, Qualidade, Direito/Legislação, Informática, Indústrias alimentares, Saúde, Segurança e saúde no trabalho, Produção Agrícola, Serviço de apoio a crianças e jovens e Trabalho social e orientação.

Quanto a eventos, e à semelhança de anos anterior, destaque para a FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, bem como para as atividades outdoor: Challenger, Grande Prémio Empresarial de Karting e Torneio Empresarial de Golfe.

As sessões de esclarecimento realizaram-se dia 15 de janeiro na sede da NERSANT, em Torres Novas, e na Startup Santarém, na capital de distrito. No dia 16 de janeiro, a NERSANT esteve em Alferrarede, Abrantes, e no Cartaxo. Ourém e Benavente acolheram a sessão de esclarecimento no dia 17 de janeiro.

As empresas que não puderam estar presentes nas sessões de esclarecimento têm ainda a oportunidade de solicitar informação sobre qualquer um dos projetos através dos contactos geral@nersant.pt ou 249 839 500. O portal da NERSANT dispõe ainda de informação sistematicamente atualizada relativamente aos projetos em dinamização por parte da associação. Pode ser consultado em www.nersant.pt.