Tenistas, treinadores e clube conquistam prémios na Gala da Associação de Ténis de Leiria

A Secção de Ténis da Associação 20kms marcou presença em mais uma gala da Associação de Ténis de Leiria. Atletas, treinadores e o próprio clube receberam distinções por parte da associação regional.

José Miguel Rodrigues, Pedro Valverde, Gonçalo Andrade, Carlos Nunes e Martinho Cruz, este último ao serviço do anterior clube, receberam os troféus correspondentes aos campeonatos e aos vice-campeonatos regionais conquistados em 2018.

Salvador Silva recebeu o galardão correspondente à classificação final no circuito MiniSpin, onde obteve o 3º lugar.

O diretor técnico do clube, José Rodrigues, que no ano passado recebeu o galardão de Treinador do Ano, foi este ano distinguido pela direcção da Associação de Ténis de Leiria, devido ao trabalho desenvolvido no Conselho Técnico da ATLEI, onde é coordenador de um dos grupos do Centro Regional de Treino.

Por fim, o clube, recebeu o apoio correspondente ao Programa de Incentivo à participação em Campeonatos Nacionais de Equipas, tendo em conta que no ano de 2018 participou em dois campeonatos nacionais (em veteranos +45 e +50).

A gala anual da Associação de Ténis de Leiria decorreu na Quinta das Carrascosas, em Torres Novas, tendo a Associação 20kms marcado presença com uma comitiva de 13 elementos.