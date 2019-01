Super Filipe leva União a esmagar em Coruche

Três golos de Filipe Pereira escreveram a história da vitória do U. Almeirim em Coruche por 3-0. Depois das derrotas com Ouriense e SL Cartaxo a equipa Unionista regressou aos triunfos, batendo um dos mais sérios candidatos à subida.



“Não há segredos para esta vitória, era um jogo como outro qualquer em que o União de Almeirim entra e quer conquistar os três pontos, fruto de muito trabalho, um trabalho sério, competente e muito dedicado dos nossos jogadores. Têm sido muito profissionais e no domingo voltaram a ser e por isso fomos superiores ao nosso adversário. Não nos vamos colocar em bicos dos pés porque ganhamos em Coruche como também não enfiamos a cabeça na areia quando nao ganhamos, temos a consciência tranquila e sabemos o trabalho que estamos a fazer, o que peço é que os almeirinenses apoiem esta equipa porque estes jogadores merecem”, destaca Mário Nélson.

O técnico não entra em euforias apesar de estar agora a dois pontos da liderança: “Este resultado coloca o União de Almeirim na luta por fazer aquilo a que pretende que é fazer mais e melhor do que tem sido feito nos últimos anos, chamar gente ao D. Manuel de Melo, jogar bom futebol e olhar nos olhos todos os adversários, e até agora nenhum adversário nos foi superior.”



No dia 13 de janeiro, o U. Almeirim recebe o Amiense, que está também na frente do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém.