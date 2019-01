O maior e melhor Carnaval da região já tem datas

“As espectativas e tentar com que o carnaval cresca tanto a nível de grupos/carros assim como aumemtar a qualidade dos carros”, começa por afirmar a organização do Carnaval de Benfica do Ribatejo .



Os Amigos da Galhofa que marcaram desfiles para 3 e 5 de março querem “que todas a colectividades do concelho de almeirim participassem”.



Sobre algumas novidades que estão previstas, o silêncio é o melhor para já: “Concerteza que iremos ter novidades ,mas isso não podemos revelar para já”

Estima-se que nos dois dias de desfile em 2018 mais de 30 mil pessoas tenham assistido aos corsos que se realizaram na freguesia.