Concelho coloca 15 atletas na seleção

Ana Tomaz, Madalena Costa e Matilde Costa do Fazendense e Ana Marques, Beatriz Costa, Inês Matias, Juliana Fulgêncio, Magda Adriano, Maria Duarte, Maria Raposo, Marta Fidalgo, Matilde Dias, Rita Lopes, Sofia Cordeiro e Sofia Machado, todas do U. Almeirim estão convocadas para o Centro de Treinos da Seleção Distrital Futebol 7 Feminino Sub-14, a realizar no dia 09 de janeiro de 2019 (quarta-feira) às 19h30 no Complexo Desportivo Ribeiro Ferreira, em Vila Chã de Ourique.



A partir dos trabalhos deste Centro de Treinos será formada a Seleção Distrital de Futebol 7 Feminino Sub-14 que irá participar no Torneio Interassociações, que se realizará de 8 a 12 de abril de 2019 em Castelo Branco, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.

