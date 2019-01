Tigres sem dinheiro para prémios

A Direção do Hóquei Clube Os Tigres está sem dinheiro para pagar os prémios à equipa senior. Pelas informações recolhidas pelo nosso jornal, o clube já terá dito aos atletas que não há liquidez para pagar os prémios e isso só deverá acontecer na segunda volta do campeonato.



O HC Tigres lidera o campeonato com 27 pontos, mais dois que o Parede e anunciou que o objetivo para esta temporada passava pela subida de divisão. Muito embora esse objetivo tenha sido assumido, a direção está sem capacidade para fazer face aos acordos estabelecidos com atletas.



Os restantes subsídios estão pagos mas os pagamentos no início do novo ano podem atrasar, já terá também comunicado a direção ao plantel.



O Hóquei Clubes Os Tigres é o clube que mais recebe erário público com uma verba próxima dos cinco mil euros mensais.

O Jornal O Almeirinense questionou o Presidente do Clube sobre esta situação, mas José Salvador recusou-se a fazer comentários ou a adiantar pormenores.