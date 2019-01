Plano de Contingência da Gripe para Almeirim

Num comunicado enviado às redações, o ACES Lezíria informa que devido ao frio que assolará a região a partir de hoje e à possibilidade do aumento de doentes com sintomatologia respiratória, irá reforçar o número de consultas entre as 18 e as 20h, nos dias úteis, no Centro de Saúde de Almeirim.

O Aces Lezíria aconselha também a população a tomar medidas individuais quando a sintomatologia é gripal:

Limitar o contacto com outras pessoas, tanto quanto possível – mantendo a distância de pelo menos 1 metro;

 Procurar dormir e estar num quarto isolado;

Permanecer em casa sempre que possível;

Utilizar lenços de papel;

Se tossir ou espirrar “tapar” e proteger a boca e o nariz com um lenço de papel de utilização única ou utilize o antebraço e não as mãos;

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão;

Utilizar toalhetes descartáveis com soluções alcoólicas.