A Federação Portuguesa de Futebol em colaboração com a Associação Futebol de Castelo Branco organiza de 4 e 6 de janeiro 2019, a Fase Zonal do Torneio Interassociações de Sub/17 de Futebol Feminino com a participação de 3 Seleções distritais: AF Castelo Branco, AF Leiria e AF Santarém. Na convocatória da equipa ribatejana faz parte Luana Lopes do UFC Almeirim.

Os jogos realizar-se-ão nos dias 4, 5 e 6 de janeiro no Campo N. Srª. das Neves em Proença-a-Nova.