Crianças desenham rótulos na Quinta do Casal Branco

A Quinta do Casal Branco recebeu as crianças do pré-escolar do

Colégio Conde de Sobral e elaborou uma edição única e limitada.

No passado mês de novembro, as crianças do Colégio Conde de Sobral, visitaram a Quinta do Casal Branco, onde puderam observar diversos aspetos ligados à produção do vinho. Cada criança elaborou um rótulo no Colégio, que posteriormente foi colocado numa garrafa de edição limitada, que depois será entregue para levarem para casa. A mentora deste projeto, Filomena Justo, contou ao nosso jornal, que o dia da visita foi muito enriquecedor, e que as crianças estavam divertidas e muito curiosas. As garrafas estiveram em exposição na loja da Adega.

Publicidade

A Quinta do Casal Branco e sua tradição vitivinícola mantiveram-se até aos dias de hoje através das várias gerações das famílias Braamcamp Sobral e Lobo de Vasconcelos. Mais de 1100 hectares de terreno e uma tradição agrícola e vitivinícola, que ascende já a 200 anos, caracterizam esta propriedade que, desde 1775, se mantém na família Cruz Sobral. Pioneira em inovação tecnológica no Ribatejo, a quinta situada a poucos quilómetros de Almeirim acaba de sofrer nova remodelação na sua adega de 1817 (a primeira a vapor da região), uma aposta pela qualidade que sempre marcou a sua produção. Na margem esquerda do rio Tejo, as vinhas que hoje ocupam 140 hectares e possuem uma idade média de 30 anos beneficiam do terroir franco-arenoso, compondo-se sobretudo por típicas castas portuguesas: Fernão Pires, Castelão, Trincadeira e Touriga Nacional. Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Alicante Bouchet foram as castas estrangeiras recentemente introduzidas, completando a área de exploração vitivinícola. A imensa planície do Vale do Tejo a Quinta do Casal Branco é um lugar privilegiado para desfrutar de múltiplas experiências construídas à volta do vinho. Entre as diversas atividades de enoturismo pode usufruir de visitas guiadas à Adega, provas de vinhos comentadas, almoços e jantares vínicos, visitas guiadas à Vinha, à Coudelaria de Cavalos Puro Sangue Lusitano e aos jardins da Casa Lobo de Vasconcellos. A Loja da Adega, aberta todos os dias, é o local onde pode comprar os vinhos, azeites, doces e compotas caseiros, queijos e enchidos tradicionais.