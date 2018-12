20 kms: Equipa de Ciclismo arranca temporada com pódio

No dia 16 de Dezembro, iniciou-se a época desportiva da Secção de Ciclismo da Associação 20kms. Na primeira prova, a secção marcou presença no Circuito BTT-Pedalar em Portalegre, organizado pelo grupo desportivo de Alegrete.

Nesta prova estiveram presentes oito atletas com as seguintes classificações:

Benjamins – Masculino: 2ºLugar – Vasco Almeida

Infantis – Masculino: 2º Lugar – Simão Pombas, 4º Lugar – Simão Maia

e 7º Lugar – Rodrigo Alves

Infantis – Feminino: 1º Lugar – Bárbara Cunha e 2º Lugar – Inês Fonseca

Juniores: 2º Lugar – Lúcio Luz

Veteranos C: 1º Lugar – Pedro Casqueiro



A equipa conquistou assim o terceiro lugar no pódio.

