Aprovada candidatura que vai permitir ampliação da Startup Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, numa parceria com a Câmara Municipal de Santarém, inaugurou em 2016 a Startup Santarém, centro de inovação empresarial e incubadora de empresas, que viu pouco tempo depois a sua capacidade esgotada. Uma nova ala vai agora nascer, com apoio dos fundos comunitários, que vai permitir acolher mais empreendedores e empresas da região.

Foi em setembro de 2013 que a NERSANT e o Município de Santarém assinaram um protocolo de colaboração para a criação e gestão do Centro de Inovação Empresarial de Santarém, mais conhecido por Startup Santarém. O documento firma as responsabilidades de cada uma das entidades no âmbito da parceria, sendo que à Câmara Municipal coube a candidatura ao Inalentejo da empreitada de reabilitação de um dos principais edifícios da antiga Escola Prática de Cavalaria, para a sua transformação num espaço dedicado à capacitação e instalação de novas empresas em fase de implementação no mercado (startups) e a sua posterior cedência à NERSANT. À associação empresarial coube a gestão do espaço, bem como a cobertura financeira da componente de autofinanciamento da candidatura realizada à data, bem como das despesas consideradas não elegíveis por este programa. Nasceu assim, a Startup Santarém, inaugurada a 19 de março de 2016, e que depressa se assumiu como uma referência a nível distrital, através da disponibilização de um conjunto de valências que contribuem para o fortalecimento do ecossistema empreendedor da região e para o crescimento do empreendedorismo qualificado, tais como salas para instalação de empresas, salas de co-working, instalação virtual, acesso a sala de reuniões, estacionamento exclusivo gratuito, apoio técnico da NERSANT e acesso à participação nos programas de apoio, network, consolidação e aceleração da NERSANT.

A lotação do espaço foi rapidamente esgotada, o que motivou a NERSANT e o Município de Santarém a unir novamente esforços em prol do empreendedorismo da região. A Câmara Municipal efetuou nova candidatura para a reconversão de uma ala contígua à Startup Santarém, confiando na NERSANT a coordenação, administração e manutenção do espaço. Esta nova candidatura a fundos comunitários no âmbito do programa Alentejo 2020, no valor de 117.841,08 euros (financiado pelo FEDER a 85%), acaba de ser aprovada.

No âmbito desta aprovação, a Startup Santarém vai assim poder contar com 12 novas salas de incubação, um auditório com capacidade de 80 lugares, bem como com duas salas de formação com capacidade de 30 pessoas por espaço. Para além disso, vão ainda ser disponibilizados vários serviços partilhados de incubação, bem como o apoio técnico da NERSANT para a aceleração, lançamento e consolidação da atividade dos empreendedores e empresas.