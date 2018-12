A equipa de sub-15 do HC Tigres está apurada para discutir o título de Campeão Regional com Sporting, Paço de Arcos (Campeão Nacional) e União Do Entroncamento. Esta competição engloba três associações: Lisboa, Ribatejo e Leiria.

A equipa almeirinense ganhou, no domingo, no Entroncamento por 5-6.

Ficaram arredados da dispunha pelo titulo Benfica, Oeiras, Turquel, Sintra e Fisica, equipas sempre candidatos nas provas que disputam. Esta competição é disputada por um total de 29 equipas.