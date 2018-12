Não é propriamente uma novidade, mas em Almeirim voltou a aparecer comida em aparemente bom estado deitada fora, em caixotes do lixo.

O Jornal O Almeirinense teve acesso a imagens recolhidas, recentemente, e junto a uma escola na sede de concelho.

No mês passado, carne, legumes e entulho foi despejado na rua do Pinhal do Bacalhau nos Cortiçóis, na Freguesia de Benfica do Ribatejo. A carne depositada na berma estava ainda congelada.