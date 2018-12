Temporada 2018 – Triunfadores

Terminada a temporada de 2018, é tempo de fazer balanços. Foi uma temporada mais homogénea do que as anteriores.

Houve mais aficionadas nas praças de toiros, com inúmeras lotações esgotadas, houve mais competição, houve grandes atuações, houve melhores toiros com nobreza e trapio, e, em resumo, não houve mortes nas arenas.

Em jeito de balanço, “O Almeirinense” apresenta (na sua óptica) a lista dos triunfadores da temporada de 2018, em arenas lusas.

Cavaleiro de Alternativa

António Ribeiro Telles

Publicidade

Matador de Toiros

Andrés Roca Rey

Cavaleiro Praticante

Mara Pimenta

Novilheiro

João Silva (Juanito)

Bandarilheiro

João Ferreira

Peão de Brega

António R. Telles Bastos

Grupo de Forcados

Amadores de Vila Franca de Xira

Melhor Pega

Bernardo Borges

(Amadores da Chamusca)

Ganadaria

Pinto Barreiros

Melhor Toiro

Galito II (Veiga Teixeira)

Cavaleiro Revelação

Francisco Palha

Comunicação Social

Revista Novo Burladero

Empresa

Irmãos Levesinho

Rejoneador

Diego Ventura

Menções Honrosas

Cavaleiros Duarte Pinto e Ana Rita

Mensagem – “ que a temporada de 2019 seja (ainda) melhor do que a de 2018 “