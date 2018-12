Câmara de Almeirim promove parentalidade positiva

A Câmara Municipal de Almeirim, através do Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar, está a desenvolver, no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, sessões de parentalidade positiva no âmbito do projeto “Grupo de Pais”.

Estas iniciativas estão a decorrer na Raposa e em Fazendas de Almeirim e pretendem incentivar a partilha de ideias e estratégias para uma educação consciente das crianças.

O projeto “Grupo de Pais” tem a duração de 14 semanas, com a duração de duas horas por sessão/semana.

Tendo em conta que muitos pais não têm onde deixar os seus filhos, o Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar criou ainda condições para que as crianças possam acompanhar os encarregados de educação durante estas iniciativas. As nossas Técnicas também fazem de “babysetting” e no final temos um lanche saudável com dois objetivos: o de confraternizar e o de incentivo a uma alimentação equilibrada.