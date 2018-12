Vinho e Escolas avançam no intercâmbio com Dreux

Com o acordo de geminação aprovado desde 2008, as duas cidades já têm desenvolvido atividades na área desportiva e cultura mas agora, Pedro Ribeiro, presidente da autarquia almeirinense, tem a intenção de alargar o intercâmbio já existente, através de uma cooperação com o Museu do Vinho da cidade francesa e de um projeto educativo de intercâmbio de alunos, um “mini Erasmus”.