Escolas de Almeirim Ganham Bandeira Verde do Projeto Eco-Escolas

As seis escolas de Almeirim e das Fazendas de Almeirim- Escola Básica dos Charcos, Escola EB 2,3 Febo Moniz, Escola EB Moinho de Vento, Escola EB de Almeirim – Edifício Canto do Jardim, Escola Secundária Marquesa de Alorna e Jardins de Infância de Fazendas de Almeirim- que se inscreveram no projeto Eco-Escolas receberam a “bandeira verde”, um galardão atribuído pela Fundação para a Educação Ambiental, Foundation for Environmental Education – FEE, a estabelecimentos de ensino com práticas de promoção de cidadania ambiental.

Este programa educativo internacional tem a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), como secção portuguesa e desde o ano letivo 1996/1997 que coopera com o Ministério da Educação, juntamente com outras entidades tais como, Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), Agência Portuguesa de Ambiente (APA) e Instituto da Água (INAG). Ao longo do ano letivo anterior as escolas desenvolveram, juntamente com o município, atividades, programas e projetos de acordo com temas ecológicos e segundo uma metodologia específica. Após a avaliação do seu desempenho, a ABAE atribuiu a Bandeira Verde, às Escolas que cumprem os requisitos de Eco-Escola.

Publicidade

Durante o mês de novembro foram já hasteadas as bandeiras verdes nas seguintes escolas de Almeirim: no dia 19 na Escola Canto do Jardim/EB de Almeirim, no dia 28 foi a vez de duas escolas, a Escola Moinho de Vento e a Escola Secundária Marquesa da Alorna e no dia 29, no Centro Escolar dos Charcos.