Chegou o maior Natal a Almeirim

O Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, encheu na tarde do sábado, dia 1 de Dezembro para um espectáculo especial realizado pelas Crianças dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim e das Fazendas de Almeirim. Dezenas de crianças do 1º Ciclo de Almeirim realizaram uma peça de teatro musical sobre “Uma História de Natal”, acompanhadas pelo coro constituído pelos alunos dos 5º e 6º anos das Fazendas de Almeirim. Os alunos foram ensaiados pelos professores dos Agrupamentos e o coro foi ensaiado e dirigido pelos professores José Manuel Campos e Helena Heleno.

No fim, crianças, professores, pais, encarregados de educação e toda a vereação acompanharam o cortejo dos “Duendes do Fogo” num espectáculo de malabarismo com fogo, pelas ruas da cidade até ao recinto do Mercadinho de Natal onde foi inaugurada a iluminação de Natal.