Abertura do Mercadinho de Almeirim foi um sucesso

O primeiro dia do “Natal em Almeirim” revelou-se um sucesso. Pelas 11h foi a abertura oficial do evento que contou com a presença da Banda Marcial de Almeirim.

De seguida o executivo fez a tradicional volta de boas vindas a todos os expositores e artesãos presentes, de seguida a “abertura” da porta da “Casa do Pai Natal”, sendo que, o ponto alto foi a abertura da pista de gelo com o Presidente da Câmara e Vereadores a mostrarem os dotes de patinagem.

À tarde, no Pavilhão ABC tiveram lugar os Coros, havendo arruada até ao centro com as crianças co 1º ciclo do concelho de Almeirim.

(Em atualização)