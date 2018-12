Banco Alimentar também no concelho de Almeirim

O banco alimentar está em recolha de alimentos por todo o país este fim de semana. Isabel Jonet, presidente do banco alimentar contra a fome, explicou que a campanha envolve 40 mil pessoas e que também será possível participar através da internet.

No concelho de Almeirim há vários voluntários em estabelecimentos comerciais a fazerem a recolha.

O Presidente da República apelou aos portugueses para participarem na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome, este fim de semana, e salientou que a saída da crise “é lenta e desigual”.“A saída da crise é uma saída lenta, desigual, difícil. As pessoas não podem pensar que, de repente, abrimos a janela num dia de sol radioso e já não estamos em crise, isso não existe”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que esta sexta-feira visitou as instalações do Banco Alimentar para acompanhar os preparativos da campanha, que decorrerá no sábado e domingo em todo o país.

