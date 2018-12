ARPICAL realizou o 1º Serão Cultural na Biblioteca de Almeirim

Para José Carlos Silva, membro da direção da ARPICAL,esta é a primeira de um conjunto de iniciativas que a associação pretende levar a cabo, tais como passeios por todo o país que incluem visitas a locais emblemáticos, piqueniques, etc.

Relativamente a estes serões culturais, realizar-se-ão semestralmente, percorrendo as freguesias do concelho e em cada encontro haverá sempre convidados diferentes que abordarão estes temas de uma forma acessível a todos.

Neste primeiro serão, José Carlos Silva e Guilherme Frazão interpretaram músicas com letras suas e da autoria de poetas do concelho, como foi o caso do poeta popular fazendense, Arlindo Florêncio, também presente nesta sessão. O médico José Manuel Sampaio declamou alguns poemas e falou de questões de saúde na 3ª Idade.

Criada em 2013, a ARPICAL tem para os seus sócios um conjunto de benefícios na área da saúde, tais como descontos na farmácia, consultas e ótica. Para ser sócio, tem de estar reformado e paga, por mês, 1 euro, quota esta que dá para duas pessoas.

Um serão animado com a participação do público que pode partilhar com o auditório os seus escritos. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, este presente nesta 1ª sessão.

Esta quinta-feira, dia 29 de novembro, a Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval foi o palco do primeiro Serão Cultural promovido pela ARPICAL – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almeirim.