Almeirinense conquistam dois títulos

O mês de novembro está a ser muito intenso para os nadadores da Associação Vinte

Quilómetros de Almeirim: vão disputar este fim-de-semana em Tomar o Campeonato

Distrital de Absolutos depois de no passado fim-de-semana terem disputado em Santarém

o Torneio do Nadador Completo de Infantis e o Torneio de Fundo de Juvenis.

No Torneio do Nadador Completo os nadadores nadam uma prova de 100 metros em cada

uma das quatro técnicas (Mariposa, Costas, Bruços e Livres) e uma prova de 200 metros

estilos, sendo a classificação final global obtida pela soma da pontuação alcançada em cada

uma das cinco provas disputadas. A classificação final do Torneio de Fundo também resulta

da soma da pontuação obtida nas diferentes provas disputadas. No entanto, esta

competição é constituída só por duas provas: uma de 400 Estilos para ambos os géneros e

outra que para os rapazes é de 1500 Livres e para as raparigas é de 800 Livres.

O Torneio do Nadador Completo foi disputado por 70 nadadores que representaram 11

Clubes e o Torneio de Fundo foi disputado por 54 nadadores que representaram 10 clubes.

A Secção de Natação da Associação 20 Km de Almeirim fez-se representar por um total de

8 atletas (5 Infantis e 3 Juvenis) que conquistaram dois títulos no Torneio do Nadador

Completo: um primeiro lugar pela Madalena Midões e um terceiro lugar pela Diana Oliveira.

Em Infantis B, a Madalena Midões sagrou-se Campeã Distrital do Torneio do Nadador

Completo com 1195 pontos que resultaram da vitória nos 200 Estilos, dos segundos

lugares obtidos nos 100 Mariposa, 100 Bruços e 100 Livres e do terceiro lugar nos 100

Costas. A sua colega de equipa, Diana Oliveira, conquistou o título de Vice-Campeão

Distrital com 1062 pontos que foram conseguidos com uma vitória nos 100 Costas, um

segundo lugar nos 200 Estilos, um terceiro lugar nos 100 Bruços e dois quintos lugares nos

100 Mariposa e nos 100 Livres. O Clube Almeirinense contou ainda, neste escalão, com o

contributo da Beatriz Botas que alcançou dois terceiros lugares (100 Mariposa e 100

Livres), um 6º lugar nos 100 Bruços e um 7º lugar nos 100 Costas.

No género masculino dos Infantis B, a Associação Almeirinense foi representada pelo

Gonçalo Ferreira se classificou em 7º nos 100 Bruços, 9º nos 100 Mariposa e nos 200

Estilos e em 12º Lugar nos 100 Costas e nos 100 Livres. Estes resultados permitiram-lhe

somar 821 pontos e classificar-se no 8º lugar da classificação do seu escalão.

Inês Gomes, nadadora Infantil A, venceu os 100 Bruços, foi 7ª nos 100 Livres e nos 200

Estilos e 12ª nos 100 Costas, tendo assim totalizado 1481 pontos que lhe valeram a

conquista do 6º lugar no Torneio do Nadador Completo.

No Torneio de Fundo de Juvenis, a Joana Sousa (Juvenil A) conquistou o 4º lugar com 745

pontos que resultaram do 4º lugar obtido nos 800 Livres e da mesma classificação nos 400

Estilos. Gabriela Duarte, colega de equipa e de escalão, conquistou 636 pontos que lhe

valeram o 5º lugar nesta competição e que resultaram da conquista do 5º lugar nos 800

Livres e do 6º lugar nos 400 Estilos.

Tomás Victal, também Juvenil A, classificou-se em 13º lugar nos 400 Estilos e em 14º

lugar nos 1500 Livres, somando assim 581 pontos que lhe permitiram alcançar o 13º lugar

da classificação geral do Torneio Distrital de Fundo.